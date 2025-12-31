¶áÇ¯¡¢Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÆ°¤­¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¤Î¶¼°Ò¤ÎÆ°²èºÆÀ¸¿ô¡Ê¥°¥é¥Õ¤¢¤ê¡Ë2013Ç¯¤Î¥Í¥Ã¥ÈÁªµó²ò¶Ø¤«¤éÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤­¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£¡¢²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¥É¥Ã¥È¥³¥àÉûÊÔ½¸Ä¹¤Î°ËÆ£Í³²Âè½»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ãÊÑ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥ÈÁªµó¤Î¼ÂÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¢£ YouTubeºÆÀ¸¿ô¤¬·ãÁý¡¢20