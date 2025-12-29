来年１月２、３日に行われる箱根駅伝の区間エントリーが２９日、発表された。３連覇を目指す青学大は、主将でエースの黒田朝日（４年）が補欠に。花の２区に上野山健士朗、山上り５区に松田祐真、山下り６区に石川浩輝と３人の１年生を起用した。補欠は当日変更が可能で、往路、復路とも当日のレース開始１時間１０分前に受け付ける。正競技者と補欠競技者の交替は６人までで、１日に変更できる競技者は４人まで。変更は正競技