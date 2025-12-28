歌舞伎町は危ない場所――そんなイメージを印象付けるラブホテル連続殺人事件が1981年に起きた。被害者の3人はいずれも女性で、犯行には「絞殺」「覚醒剤成分の検出」などいくつかの共通点があったが、犯人が不明のまま、事件は1993年に相次いで公訴時効が成立している（※）。 ※参考記事：絞殺、覚醒剤、ラブホテル…新宿歌舞伎町の“未解決”連続殺人犯行に「多数の共通点」も、犯人は夜の闇に消えたまま40