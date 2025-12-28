歌舞伎町は危ない場所――そんなイメージを印象付けるラブホテル連続殺人事件が1981年に起きた。被害者の3人はいずれも女性で、犯行には「絞殺」「覚醒剤成分の検出」などいくつかの共通点があったが、犯人が不明のまま、事件は1993年に相次いで公訴時効が成立している（※）。

※参考記事：絞殺、覚醒剤、ラブホテル…新宿歌舞伎町の“未解決”連続殺人 犯行に「多数の共通点」も、犯人は夜の闇に消えたまま40年以上

このラブホテル連続殺人事件からわずか1年後の1982年6月、日本一の歓楽街で、今度は女子中学生が餌食になる殺人事件が発生した。

事件はゲームセンターで20代前半の自称・大学生の男にナンパされたことが端緒となり、ドライブに出かけたことで悲劇に見舞われた。

2人の女子中学生のうち1人が殺害され、もう一人はかろうじて難を逃れた。殺害された女子中学生はアキレス腱を切断されており、強盗を装った快楽殺人の線でも捜査が進められた。少女にも容赦ない猟奇的な側面もあり、歌舞伎町の恐ろしさを決定づける事件となった。

この事件もまた、未解決。歌舞伎町にはどこからともなく危険人物が訪れ、獲物を狙っている――。2年続けて発生したおぞましい事件は、そんな恐ろしい妄想をせずにはいられない恐怖心を植え付けた。

「新宿歌舞伎町ラブホテル連続殺人事件」が発生したわずか1年後の1982年、同じ歌舞伎町のディスコなどで遊んでいた女子中学生が大学生らしき男に殺害されるという事件が起きた。

ラブホ連続殺人とともに歌舞伎町のイメージを著しく損ねた本事件。こちらも犯人は捕まっておらず、真相は闇に葬られたままだ。

歌舞伎町でのナンパが事件の発端

1982年6月5日深夜、東京都港区立中学3年の女子生徒Mさん（当時14歳）と茨城県古河市立中学3年の女子生徒Kさん（同14歳）が新宿歌舞伎町で若い男に声をかけられたのが事件の発端だ。

2人はもともと古河市立中学の同級生で友人同士だったが、1981年12月に同居していた祖父が他界したことでMさんは実母が暮らす港区白金台に転居。離れ離れになったものの、その後も交流は続き、1982年5月からKさんがMさんの家に遊びに来ていたものの、30日にMさんが自宅を出たきり戻らなくなり、心配した母親が警察に失踪願を提出する。

その頃、2人は新宿歌舞伎町のディスコ「1+1（ワンプラスワン）」で知り合った女性が住む足立区の家に泊まっており、そこから歌舞伎町に遊びに行く日々を送っていた。

6月5日も夜から歌舞伎町のディスコや喫茶店などに立ち寄った後、ゲームセンターで20代前半の自称・大学生の男（身長170センチ程度、丸顔でパーマヘア、白地に赤い線の入ったシャツに紺色のズボン、サングラス）にナンパされ行動を共にするようになる。

3人は翌6日の未明に新宿東口のマクドナルドでジュースを飲んだ後、午前4時半頃、路上に停めてあった品川ナンバーの乗用車（2000ccクラスの4ドア、車種不明、スポーツカー風、色は白かグレー）でドライブに出かけ千葉方面に向かう。

1人が目を覚ますと、もう1人がいないことに気づき…

途中でKさんは眠ってしまい、朝方、物音がして目が覚めたところでMさんが車にいないことに気づく。

場所は千葉市横戸町（現在の千葉市花見川区）。男に聞いても明確な返答はなく、散歩に行かないかとの男の誘いに乗り車外へと出る。

しばらく歩いたところで男が予想もしない行動を起こす。いきなり後ろからKさんの頭を殴打し、悲鳴をあげる彼女の首を絞めてきたのだ。

Kさんはそのまま失神、意識を取り戻してまもなく、花見川サイクリングロードの脇に血だらけになって倒れているMさんの遺体を発見。ショックで悲鳴をあげたところ、午前11時50分頃に付近を通りかかった人が駆けつけて通報したことで事件が発覚、Kさんは無事に保護されたが、Mさんはすでに死亡。男の姿も車も現場から消えていた。

殺人、および殺人未遂事件と断定した警視庁と千葉県警が千葉西署に合同捜査本部を設置、捜査を開始すると、6月9日にMさんが遺棄されていた付近から凶器と思われる黒いプラスチックの柄のついた刃渡り10.2センチの果物ナイフと空色のビニールホース1本が発見される。

犯人はこのホースを用いて被害者2人の首を絞めたものと思われ、また、果物ナイフからはMさんと同じ血液型の血液が検出された。

さらに、Mさんの所持品の中から現金約2万円がなくなっていることが判明。犯人の男は彼女から金を奪おうとしたところで抵抗に遭い殺人に至ったものとみられ、それを裏づけるようにMさんの遺体が遺棄されていた現場には人が押し倒されたような跡ができていた。

一方でMさんのアキレス腱が切断されていたことから、強盗を装った快楽殺人の線でも捜査が進められた。

懸命の捜査も時間だけが過ぎて…

警察は生き残ったKさんの証言をもとに犯人の似顔絵を作成。犯人と被害者らが知り合った歌舞伎町にも多数の捜査員を派遣したものの有力な情報は得られず、またMさんが事件前のゴールデンウィークあたりから暴走族と付き合うようになっていたことや事件現場が暴走族のたまり場になっていた事実から、彼らと何らかのトラブルに巻き込まれた線も調べられたが、事件解決につながる情報は出ないまま時間だけが経過した。

いったい、犯人は誰なのか…。ネットでは、政治家一族に生まれ自身も後に政治家となったある人物の名前が取り沙汰されている。なんでも、その政治家は学生時代は相当の遊び人で、公開された似顔絵と顔が酷似していると当時噂になったものの、警察へ圧力がかかり一切の取り調べから逃れたのだという。

根も葉もない憶測かもしれないが、いずれにせよ事件は犯人不明のまま1997年6月6日に公訴時効を迎え迷宮入りした。