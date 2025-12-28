送検のため静岡県警三島署を出る、小山雅貴容疑者を乗せた車両＝28日午前9時30分静岡県三島市の横浜ゴム三島工場で、刃物で刺されるなどして社員15人が負傷した事件で、県警は28日、殺人未遂容疑で、元従業員小山雅貴容疑者（38）＝三島市＝を送検した。シフト交代のタイミングで工場に侵入して襲撃しており、県警は、犯行を計画していた可能性も視野に、経緯を詳しく調べる。事件は26日、昼と夜のシフトが交代する午後4時半の