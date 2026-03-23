「間違っています」警察署の護送口から出てきた大柄な男は、報道陣へ威圧的な態度をみせた。鋭い眼光でカメラを睨みつける容疑者。掲載した写真は逮捕直後、送検時の戦慄姿である――。３月18日、千葉県警佐倉署は殺人未遂の疑いで同県八街市に住む自称・無職の木内優一容疑者（61）を逮捕した。八街市の住民から、こんな110番通報が入ったのは同日昼ごろのことだ。「隣人が押し入り、夫が首を刺されました」通報者の自宅に駆けつ