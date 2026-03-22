義両親は何者かに殺害された10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’06年３月31日号『1000万円かけ整形インスリン注射で夫を植物状態にした後も風俗バイトを続け中国人“鬼嫁”オトコが群がった「性感マッサージ」』を取り上げる。’06年３月10日、千葉県光町（現・横芝光町）の左官業・佐藤忠夫さん（仮名・当