赤色灯札幌・東署は24日、就寝中の高校生の息子に注射器でインスリンを投与し殺害しようとしたとして、殺人未遂容疑で札幌市東区、母親の無職足立奈穂美容疑者（51）を逮捕した。息子は軽い低血糖の症状が出たが、命に別条はない。逮捕容疑は24日午前5〜6時ごろ、自宅の寝室で寝ていた高校生の息子（18）に注射器でインスリンを投与して殺害しようとした疑い。容疑を認めている。同署によると、息子は目を覚まし抵抗した。足