九州産交バス（熊本市）の高速バスが、荷物を収納するトランクに乗客の10代男性を閉じ込めたまま約10分間走行していたことが27日、同社への取材で分かった。男性が荷物を取り出すためトランクに入ったのに、運転手が気付かず扉を閉めたのが原因。男性からけがの申告はないという。同社によると、バスは25日、福岡空港で乗客を乗せ熊本市内に到着。午後10時40分ごろ、男性が停留所で降り、トランクに入ったが、運転手が内部を確