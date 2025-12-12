ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「相席ブロック」で大迷惑 高速バス会社は払戻手数料値上げなどで対… 高速バス コロナ 帰省ラッシュ 迷惑行為 時事ニュース 読売新聞オンライン 「相席ブロック」で大迷惑 高速バス会社は払戻手数料値上げなどで対策 2025年12月12日 13時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高速バスで2席分を予約して乗車直前にキャンセルする「相席ブロック」 隣にほかの客が座らないようにするもので、バス会社側が損害を被る場合も 問題化しており、各社は払戻手数料を値上げするなどの対策に乗り出した 記事を読む おすすめ記事 ＪＡが"政府の備蓄米買い上げ"見越して価格下げず！？「古いコメは食用向きでないなどと理由をつけ...」余っているコメ高止まりのワケ【専門家解説】 2025年12月8日 14時45分 鈴木憲和農水相 おこめ券は物価高対策にならないとの指摘にキッパリ「速やかに活用される」 2025年12月8日 22時0分 【高速道路】深夜割引は“実質廃止”に？ 変更時期と新ルールを整理 2025年12月10日 8時10分 日本唯一！「バス×鉄道」の激レア乗りもの間もなく終了か？ 利用者は多いのに…なぜ？ 2025年12月6日 15時12分 【米沢市ふるさと納税】クマ被害対策支援の寄附受付を開始 2025年12月10日 12時0分