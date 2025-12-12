相席ブロックのイメージ読売新聞オンライン

「相席ブロック」で大迷惑 高速バス会社は払戻手数料値上げなどで対策

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高速バスで2席分を予約して乗車直前にキャンセルする「相席ブロック」
  • 隣にほかの客が座らないようにするもので、バス会社側が損害を被る場合も
  • 問題化しており、各社は払戻手数料を値上げするなどの対策に乗り出した
記事を読む

