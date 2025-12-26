ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄付をすることで、税金の控除を受けられる仕組みです。その控除を受けるには、「確定申告」か「ワンストップ特例申請」のいずれかの手続きが必要ですが、「ワンストップの方が楽」と感じる方も多いのではないでしょうか。 でも、実際にどのくらい手間が違うのか、何が楽なのかは、初めての方には分かりにくいものです。 この記事では、「ワンストップ特例申請」と「確定申告」の違