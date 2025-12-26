2020年7月、アイヌ文化施設「民族共生象徴空間（ウポポイ）」が開業し、披露された踊り＝北海道白老町北海道白老町のアイヌ文化施設「民族共生象徴空間（ウポポイ）」で無断撮影された舞踊の様子などの写真が、インターネット上で無断販売されていることが26日、分かった。ウポポイを運営するアイヌ民族文化財団（札幌市）が明らかにした。これまで営利目的の撮影を禁止するルールがなかったが、禁止するルールを定め、年明けに