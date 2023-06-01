俳優の山粼賢人（３１）が１４日、都内で行われた主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」の公開記念舞台あいさつに登場した。明治の北海道を舞台にアイヌの埋蔵金を巡る三つどもえの戦いを描く人気シリーズの劇場版第２弾。好きなシーンを聞かれると、主人公の元軍人・杉元らが「ラッコ鍋」を食べる場面と回答。主要人物がシリアスな会話をしている中で他の面々が和気あいあいと食事をしているシーンで「『ゴール