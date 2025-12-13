アイヌ民族の支援策を議論する会合を終え、取材に応じる黄川田アイヌ施策相＝13日午後、札幌市政府は13日、アイヌ民族の支援策を議論する「アイヌ政策推進会議」（座長・黄川田仁志アイヌ施策担当相）の会合を札幌市内で開いた。見直しが検討されていたアイヌ施策推進法を巡り、当事者らから創設するよう要望があった差別的言動に対する罰則規定は設けず、教育や啓発活動などに引き続き取り組む方針を確認した。非公開の会合後