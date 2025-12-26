100万部を超えるベストセラー小説『時の輝き』や『アナトゥール星伝』で知られる、小説家・漫画家の折原みとさん。現在61歳の折原さんは、2025年から新たに「mito／60代バツなしおひとりさま」というインスタグラムを開設。音声配信Voicyも始め、59歳からは弓道にも挑戦するなど、デビュー当時から変わらぬ行動力で、次々と新しいことにチャレンジしている。そんな折原さんが、「60代バツなしおひとりさま」としてのリアルな日常を