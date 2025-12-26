ネット祭り ミセス大森元貴のＸに時速６千コメ殺到 ２年連続の生番組で事件→即ポスト「なになになになに」 「こっちのセリフｗ」「なんか呪文唱えた？」「ＣＤＴＶ苦手？」「ごにょごにょ言ってたねｗ」 藤澤＆若井も半笑い