職場に長く在籍し、強い影響力をもつベテラン女性社員……「お局」。新人や後輩に厳しく、独自のルールを押しつけることもあるかもしれません。人間関係を円滑にして、仕事をやりやすくするために、ママたちは気をつかうこともあるのではないでしょうか。『「お局に嫌われてもいいわ」って言う同僚。普通嫌われたらイヤじゃないの？』人間関係に気をつかってきた人ほど、この言葉は少し強く響くかもしれません。今回の投稿は、そん