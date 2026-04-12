大勢のお客さんでにぎわうアスパラ大騒ぎの会場 香川県産のアスパラガスを使った料理などが楽しめるイベントが12日、高松市で開かれました。 （記者リポート）「会場は大勢のお客さんであふれかえっています。まさに大騒ぎです」 2026年で13回目を迎えた「アスパラ大騒ぎ」です。香川県産アスパラガス「さぬきのめざめ」などの魅力を発信しようと、毎年、収穫の時期に開かれています。 会場のサンポート高