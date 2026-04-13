13日午前10時半ごろ、長崎県東彼杵町里郷の海岸で、男性の遺体が打ち上げられているのを通行人が発見し、川棚署に届け出た。署によると、遺体は身長160センチほどで、紺色と深緑色のダウンジャケットを着用していた。