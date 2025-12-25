ｆｏｎｆｕｎがこの日の取引終了後、１月２９日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家にとってより投資しやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的としている。 出所：MINKABU PRESS