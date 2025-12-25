四国地方整備局は、高松市内で７月に道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕された男性職員（５７）について、停職６か月の懲戒処分とした。２３日付。男性職員は同日付で依願退職した。発表では、男性職員は休日だった７月２０日に自家用車で高知県に向かい、愛媛県を経て高松市に戻るまでの間、クーラーボックスに入れるなどしていた発泡酒（３５０ミリ・リットル入り）１０本を飲んで運転。同日午後、高松市内の