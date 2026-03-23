教員グループが児童の盗撮画像を共有していた事件で、チャットグループを開設した名古屋市の元小学校教諭に対し、検察が懲役4年を求刑しました。 【写真を見る】教員らによる盗撮画像共有グループチャットを開設した元小学校教諭に懲役4年求刑 検察側｢教師自体の信頼を損なう行為｣ 弁護側｢名目上の管理者に過ぎない｣ 起訴状などによりますと、名古屋市の元小学校教諭･和田（旧姓森山）勇二被告（42）は、おと