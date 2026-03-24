同居する交際相手男性（以後、Aさん）の乳首や指を切断したなどとして計3件の傷害事件に問われている佐藤紗希被告（23、2025年4月の逮捕当時）。【写真を見る】SNSにはビキニ姿、シスターに仮装している姿や、キャバクラ時代の写真が多数これまでNEWSポストセブン取材班は、公判を通じてAさんが感じた事件時の恐怖の状況、佐藤被告とAさんの歪んでいるとも感じられる関係性を明らかにしてきた（詳しくは過去記事参照）。その