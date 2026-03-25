高知市立小4年の男児が中学校のプールを使った授業中に溺死した事故で、業務上過失致死罪に問われた4年の元担任教諭栗林未鈴被告（27）＝退職＝に高知地裁は25日、禁錮1年4月、執行猶予3年（求刑禁錮1年6月）の判決を言い渡した。事故では当時の校長ら計4人が同罪に問われ、判決は初めて。稲田康史裁判長は判決理由で、男児は泳ぎが苦手だったことや、4年生の授業をするには水深があり、危険性を認識していたと指摘。結果は取