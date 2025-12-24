Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、来季の新戦力として、Ｊ１の横浜ＦＭからＧＫ田川知樹（２３）を獲得することが２３日、分かった。既にクラブ間で合意に達しており、近日中に正式発表される。大阪・興国高から２０２１年に横浜ＦＭに加入した田川は、２３年に当時Ｊ３の富山に期限付き移籍した。同年３月５日の開幕・ＹＳ横浜戦でプロデビューし、今季までの３年間で計１０４試合に出場と、正守護神として活躍した。身長１８