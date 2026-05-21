ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。本日5月21日（木）の同番組は、2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回の舞台は、年間700万人が訪れる埼玉県の人気観光地・川越。明治時代に商人の町として発展した川越市は、30棟以上の蔵が現存する風情あるエリアだ。相葉ヒロミに寄せられたお困りごとは、「2週間後に取