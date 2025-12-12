12月11日、Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が横浜アリーナで開催された。ド派手なセレモニー後、功労選手賞を受賞した山瀬功治氏にインタビューした。北海道出身で現在44歳の山瀬氏は、地元のコンサドーレ札幌でプロキャリアをスタート。その後、浦和レッズ、横浜F・マリノス、川崎フロンターレ、京都サンガF.C.、アビスパ福岡、愛媛FC、レノファ山口FCと渡り歩き、昨季限りでユニホームを脱いだ。遠藤保仁氏