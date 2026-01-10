家族や仲間を繋いでくれて、ありがとう――。息子のようであり、頼れる相棒でもあるラウエとロームに支えられながら、私たちは歩いていく愛犬に支えられ、愛犬のためにできることを考え実行してきた小野夫妻。そのまぶしい笑顔の奥に宿る、揺るぎない意志と深い愛情は、?犬と人が共に生きる社会?へと、静かに、そして確かに広がっていく。 ▲「ラウエはおっとり屋さんで、ロームは内弁慶な怖がりなんです」夫妻はそう微笑みながら