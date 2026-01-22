沖縄キャンプでガンバ大阪の新たなスタイルが、徐々にその顔を覗かせ始めている。１月21日には湘南ベルマーレと45分×３本の形式で、今季２度目の練習試合を実施。３本を通じてのスコアは０−０、１−１、０−０という内容だったが、スコアやゲーム内容の是非を問うのは時期尚早な135分間だった。過去のキャンプでの練習試合は１本目の顔ぶれを見れば、チームの大まかな主力が窺えたが、この日の１本目はGK東口順昭や最前線