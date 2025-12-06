ヴァンラーレ八戸は6日、石〓信弘監督がトップチーム監督を退任することを発表した。現在67歳の石〓監督は現役時代に活躍した東芝（北海道コンサドーレ札幌の前身クラブ）で指導者キャリアを始めた後は、大分トリニータや川崎フロンターレ、柏レイソルや北海道コンサドーレ札幌、モンテディオ山形、テゲバジャーロ宮崎、藤枝MYFC、カターレ富山などでの指揮を経て、2023シーズンにヴァンラーレ八戸の監督に就任した。そして