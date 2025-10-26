水戸MF齋藤俊輔のスーパーゴールが話題を呼んでいる。J２で２位の水戸ホーリーホックは10月26日、第34節で北海道コンサドーレ札幌とアウェーで対戦。１−０で勝利した。０−０で迎えた26分に、決勝点となるゴラッソが生まれる。左サイドでボールを受けた齋藤はそのままドリブルでカットインし、ペナルティアークの左手前側から右足で強烈なミドルシュートを放つ。ボールはゴール左隅に吸い込まれた。 DAZNの公式Xが「