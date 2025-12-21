Photo: Getty Images 2010年5月18日の記事を編集して再掲載しています。SR-71ブラックバード。チタン合金の機体、Pratt＆Whitney社のJ58-P4エンジン、発祥の話をいくら並べたところで実録に勝るものはないでしょう。今回ご紹介するのは、極めて危険な任務でブラックバードを操縦したパイロット自らが語る回顧録です。-JD1986年4月、ベルリンのディスコ爆破テロで米兵が死亡。これを受け、レ