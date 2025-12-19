ニューストップ > 国内ニュース > 対向車衝突事故で1歳長男死亡、初公判での被告の言動に遺族怒り 交通事故 時事ニュース FRIDAYデジタル 対向車衝突事故で1歳長男死亡、初公判での被告の言動に遺族怒り 2025年12月19日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 対向車の正面衝突事故で1歳長男が死亡し、自らも重傷を負った遺族 初公判で明かされた被告の言動に怒りをあらわにしたとFRIDAYが伝えた 被告は運転中に靴を履き替えようとしていたほか、飲酒運転も認めたという 記事を読む おすすめ記事 【速報】住宅で母親と息子あわせて4人が血だらけの状態で見つかる…3人は意識不明の重体 西東京市 2025年12月19日 18時40分 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 駅員が屋外に男性放置、搬送後死亡 2025年12月19日 17時41分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分