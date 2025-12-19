対向車衝突事故で1歳長男死亡、初公判での被告の言動に遺族怒りFRIDAYデジタル

対向車衝突事故で1歳長男死亡、初公判での被告の言動に遺族怒り

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 対向車の正面衝突事故で1歳長男が死亡し、自らも重傷を負った遺族
  • 初公判で明かされた被告の言動に怒りをあらわにしたとFRIDAYが伝えた
  • 被告は運転中に靴を履き替えようとしていたほか、飲酒運転も認めたという
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 血だらけの親子発見 3人意識不明
  2. 2. ひろゆき氏 中学時代に万引き
  3. 3. かなで 病院行くも医師にがく然
  4. 4. 駅員が放置した男性、搬送後死亡
  5. 5. 城島 日テレの謝罪を拒絶したか
  6. 6. 佐久間氏 2次会行かなくなった訳
  7. 7. ヒカルと進撃のノアが離婚発表
  8. 8. 年内最後の年金 支給額引き上げ
  9. 9. 倒れた状態の親子4人を発見 東京
  10. 10. サウナ火災 妻に覆い被さったか
  1. 11. 病院のトイレ利用→悲痛な訴え
  2. 12. ａｅｓｐａ　紅白出場の方向性に変更なし　ＮＨＫが定例会見で言及
  3. 13. 貧困学生を嘲笑? ミス東大が物議
  4. 14. 着替え盗撮 男子が女子に依頼か
  5. 15. 10代に全裸での土下座謝罪を強要
  6. 16. BD会見中にくも膜下 相手に言及
  7. 17. 城島の謝罪拒否に「さすが」の声
  8. 18. オープンハウス 初任給40万円に
  9. 19. 松本人志が大晦日にテレビ復帰へ
  10. 20. 【独自】「なんか切り取られたものやなと」 市場のゴミ置き場に“ヒトの内臓”か　大量の瓶が段ボール箱に…医療廃棄物の可能性　大阪市中央卸売市場
  1. 1. 血だらけの親子発見 3人意識不明
  2. 2. 駅員が放置した男性、搬送後死亡
  3. 3. 城島 日テレの謝罪を拒絶したか
  4. 4. 年内最後の年金 支給額引き上げ
  5. 5. 倒れた状態の親子4人を発見 東京
  6. 6. サウナ火災 妻に覆い被さったか
  7. 7. 着替え盗撮 男子が女子に依頼か
  8. 8. 貧困学生を嘲笑? ミス東大が物議
  9. 9. 10代に全裸での土下座謝罪を強要
  10. 10. オープンハウス 初任給40万円に
  1. 11. 【独自】「なんか切り取られたものやなと」 市場のゴミ置き場に“ヒトの内臓”か　大量の瓶が段ボール箱に…医療廃棄物の可能性　大阪市中央卸売市場
  2. 12. 風俗店で出産 赤ちゃん変色した
  3. 13. 税務署職員が1516回転売→退職
  4. 14. ケーキに誤り…園児130人食べる
  5. 15. バス乗り遅れた生徒13km歩かせる
  6. 16. 夫の両手に皮下出血 ドアに跡も
  7. 17. ドアノブも サウナ火災の謎3つ
  8. 18. 清水尋也被告に拘禁刑1年 判決
  9. 19. まるで20代「童顔美熟女」の実像
  10. 20. ヒトの内臓? 市場に捨てられたか
  1. 1. 病院のトイレ利用→悲痛な訴え
  2. 2. 「年収の壁」引き上げで合意
  3. 3. 佳子さま突然の婚約発表の可能性
  4. 4. 開発に失敗 カレッタ汐留の現在
  5. 5. 高市氏を巡る「裏切られた」の声
  6. 6. 画像の性的加工 被害8割が中高生
  7. 7. 核保有発言、しかるべき対応
  8. 8. 核兵器持つべき 発言に怒りの声
  9. 9. 牡蠣で下痢&嘔吐 まだ食べたいわ
  10. 10. ユニクロの売り場から…完全消滅
  1. 11. おこめ券 裏面に「丸投げ」文か
  2. 12. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
  3. 13. TV局の報道部門 拘束が容赦ない
  4. 14. 高市内閣続けば…田原氏「危惧」
  5. 15. 高市首相 自民議連会長を退任
  6. 16. 火災も非常ボタン「電源切れ」
  7. 17. パスポート申請手数料「18歳以上は10年用で9000円」に引き下げ検討
  8. 18. さすがチンピラ政党…維新「国保逃れ」脱法スキームが大炎上！ 入手した“指南書”に書かれていること
  9. 19. 「体の半分」クマの胃袋の中に
  10. 20. 首相官邸筋「核持つべきだ」　安保担当、非公式取材で
  1. 1. 訃報は誤報と訂正直後に…天国へ
  2. 2. 中国資本が買収→異様な光景に
  3. 3. 中国経済が迷走 八方ふさがりか
  4. 4. 芬議員 つり目ポーズで厳重注意
  5. 5. 日本移住 きっかけ「ONE PIECE」
  6. 6. 中国が台湾売却計画に反対表明
  7. 7. 「夢みたい」初来日で紅葉に感動
  8. 8. 仏の職場は「地獄」日本が救いに
  9. 9. 墜落事故で元レーサーら死亡 米
  10. 10. 米議員 中国の対日非難決議案
  1. 11. 台北市中心部で再び襲撃事件
  2. 12. 無差別に刺傷→飛び降りる 台湾
  3. 13. 大規模停電後を経ても親中 実態
  4. 14. 年末を前に「冷え込む」米国
  5. 15. 【海外発！Breaking News】脳が20％で産まれた“奇跡の子”5歳で天国へ　父「医師に『できない』と言われたことを克服し続けた」（米）
  6. 16. ウ大統領 露占拠の原発に否定的
  7. 17. 安全保障政策→北朝鮮が強く批判
  8. 18. 元夫の同意得ず 韓女優が娘出産
  9. 19. 北軍の警告射撃「自制」を指示か
  10. 20. 韓国「注射イモ」との親交説再燃
  1. 1. 防衛財源の所得増税は27年　政府与党、1％付加
  2. 2. 高速道路でバイト 高時給の職種
  3. 3. 「ピーナッツ」を連結子会社化
  4. 4. 中国 ものを買う金も意欲もない?
  5. 5. M12の衝撃「災厄」起こる可能性
  6. 6. サービス無料→有料へ変更に共感
  7. 7. 都内6,980万円 ヤバいバルコニー
  8. 8. 頭いい人がやっていること
  9. 9. 「寿命短い」中古戸建て特徴3選
  10. 10. ニデック永守重信氏が取締役辞任
  1. 11. 「今の円安は限界」と指摘の声
  2. 12. 上場企業の人員削減が加速
  3. 13. 堀江氏「もう限界」医療費の構造
  4. 14. 「餃子の王将ランチ」販売開始
  5. 15. 【速報】「ミッションを最後まで達成し、日本の未来に」　小型ロケット「カイロス」3号機　2026年2月25日午前11時に打ち上げへ
  6. 16. 住宅ローンを取り巻く環境変化
  7. 17. スマホ新法施行で利用者恩恵も
  8. 18. 日銀利上げ決定 30年ぶり高水準
  9. 19. 万年ヒラ社員に「衝撃の事実」
  10. 20. 味の素に約150億の申告漏れ指摘
  1. 1. ゴーストレストランの深刻な問題
  2. 2. NVIDIA「RTX 50」生産減の可能性
  3. 3. LINE通知来ない 原因&対策法解説
  4. 4. iPhoneが「スマホ新法」に対応
  5. 5. 女性といつも会話弾む男性の特徴
  6. 6. 導入広まる「eSIM」サービス
  7. 7. Android スマホからPCにロック
  8. 8. 値段下げれば売れる EVの失速
  9. 9. Windows Terminal 新機能が登場
  10. 10. SHOEI キャリーケース第1号発売
  1. 11. NVIDIA スタジオ認定のPC発売
  2. 12. パソコン 驚異的な値上げ目前か
  3. 13. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
  4. 14. OpenAI、GPT-5.2をコーディングAIに導入　新モデル「GPT-5.2-Codex」発表
  5. 15. 米Apple 新たなAIクラスター機能
  6. 16. サムスンがDDR5メモリの価格を100％以上引き上げ
  7. 17. 世界初8K 360度全景ドローン「Antigravity A1」日本上陸。Insta360らが立ち上げ
  8. 18. OCNインターネット メリット解説
  9. 19. KDDI、フラッグシップスマホ「arrows Alpha」のメーカー版「M08」を公式Webストアで12月12日より販売開始！価格は8万2500円
  10. 20. ほっかほっか亭でハンガリー料理が楽しめる！料理研究家リュウジのコラボ商品「リュウジのグヤーシュ」
  1. 1. ベッツ、WBCは出場辞退　「出るつもりだった」から一転…理由は妻が「いなかったら離婚すると」
  2. 2. 平手打ち騒動のBD選手 引退表明
  3. 3. 山下泰裕氏 頸髄損傷後初の会見
  4. 4. 戦力外30歳左腕にまさかの通達
  5. 5. 納得いかない 文春報道うけ説明
  6. 6. 巨人と雲泥の差 再始動選んだ訳
  7. 7. ラモス氏が「ステージ3」初告白
  8. 8. 約1944億円 F1「バブル」到来か
  9. 9. 大谷の打球速度 MLBサイトで発表
  10. 10. ド軍がヌートバー獲得の可能性
  1. 11. 村上宗隆巡り「不気味な沈黙」
  2. 12. 19歳逸材の進路が「超エリート」
  3. 13. 大谷翔平が絵本作家デビュー
  4. 14. ラモス氏 妻は「命の恩人」語る
  5. 15. 仰天? ド軍補強「本気度MAX」か
  6. 16. 冨安健洋獲得 アヤックスに批判
  7. 17. WBCチケ 早くも高額転売ヤー出現
  8. 18. 日産スでJ1史上最速の開幕へ
  9. 19. WBC 録画放送含め地上波中継なし
  10. 20. 元木氏「激やせ」の舞台裏を直撃
  1. 1. ひろゆき氏 中学時代に万引き
  2. 2. かなで 病院行くも医師にがく然
  3. 3. 佐久間氏 2次会行かなくなった訳
  4. 4. ヒカルと進撃のノアが離婚発表
  5. 5. ａｅｓｐａ　紅白出場の方向性に変更なし　ＮＨＫが定例会見で言及
  6. 6. BD会見中にくも膜下 相手に言及
  7. 7. 城島の謝罪拒否に「さすが」の声
  8. 8. 松本人志が大晦日にテレビ復帰へ
  9. 9. SKY-HIの一部報道に対し声明発表
  10. 10. まさにその通り 高市氏に大反響
  1. 11. Mステ年末ライブの楽曲を解禁
  2. 12. 厳しい城島 山口達也氏を非難も
  3. 13. 米倉涼子の自宅周辺で「異変」か
  4. 14. やす子 いい人イメージに悩み
  5. 15. 芦田愛菜&鈴木福 どこで差ついた
  6. 16. SMAP楽曲 タブー扱いに変化?
  7. 17. アンミカ　あの名言は“ダメ出し”だった?「人生を助けてくれた言葉」オーディションに1つも受からず…
  8. 18. 岡村隆史&石橋貴明の2ショに反響
  9. 19. 「もしがく」なぜ大コケしたのか
  10. 20. ラブホで鏡がやぶれ「奥に部屋」
  1. 1. 15歳上と性交渉少ない…一刀両断
  2. 2. おっぱい四重苦 母親に似るの嫌
  3. 3. もう迷わない 冬服の制服化テク
  4. 4. 女性が出てこない トイレで何が
  5. 5. 疲労回復 20分間のストレッチ
  6. 6. 40代OLがもう買わない冬服 3選
  7. 7. TDS 来園者がやりがちな失敗5つ
  8. 8. 両親と同居で「気を遣う」と悩み
  9. 9. 高見えすぎるしまむら最強の一着
  10. 10. コストコ 可愛い個包装お菓子
  1. 11. 最適な「距離の取り方」を診断
  2. 12. 髪のうねりを解消 新ヘアマスク
  3. 13. 有休は私用 理不尽な会社に社員
  4. 14. 「お正月飾り」の正しいしきたり
  5. 15. 「彼氏のお母さん」初対面の心得
  6. 16. 「ケンタお重」全国の店舗で登場
  7. 17. ローソン 魅惑の新作スイーツ
  8. 18. 大人世代の「白髪攻略」ヘア
  9. 19. 深夜に美容施術? 34歳妻の裏切り
  10. 20. ハニーズ 大人の即戦力ブーツ