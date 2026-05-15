磐越道で高校生など21人が死傷したバス事故。逮捕された運転手が事故を避ける行動を取っていなかったとみられることがわかりました。当時バスの後方にいた人が取材に応じ、事故直後の生徒たちの行動を証言しました。【事故当時バス後方にいた女性】「心が痛くて『あの子たちどうしているかな』すごく心の傷を心配しています」15日、取材に応じてくれた女性。栃木県に観光に行くため夫が運転する車に乗り午前6時ごろに自宅を出発し