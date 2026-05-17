16日朝、愛知県安城市で、酒を飲んで無免許で車を運転して赤信号で交差点に進入し、衝突事故を起こしたとして、29歳の男が逮捕されました。 無免許危険運転傷害の疑いで逮捕されたのは、刈谷市井ヶ谷町の職業不詳、木村有邦容疑者(29)です。 警察によりますと木村容疑者は、16日きのう午前6時15分ごろ、安城市美園町の信号交差点で、酒を飲んで無免許で乗用車を運転して赤信号で交差点に進入し、左から来た乗用車と衝突した疑い