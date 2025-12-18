安倍元首相が銃撃され、殺害された事件の裁判員裁判で、検察側は山上徹也被告に対し、無期懲役を求刑しました。山上被告は証言台に立つことなく、裁判は結審しました。■「自分の目で確かめたいと」18日で15回目。判決前、最後の裁判です。これまでとは違い、顔を触ったり、そわそわしたり。落ち着かないそぶりを見せた山上徹也被告。冒頭、法廷では、安倍昭恵さんの文書が読み上げられました。安倍昭恵さんの意見陳述書「『日本よ