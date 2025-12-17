きょう東証プライム市場に新規上場したＳＢＩ新生銀行は、公開価格と同じ１４５０円カイ気配でスタートした。 同社は、銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス会社。１９５２年設立の旧日本長期信用銀行が前身で、２０００年に新生銀行に行名を変更。０４年２月に旧東証１部市場に上場（２２年４月にスタンダード市場に移行）したが、ＳＢＩホールディングスによる買収を受けて２３年９