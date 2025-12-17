きょう東証プライム市場に新規上場したＳＢＩ新生銀行<8303.T>は、公開価格と同じ１４５０円カイ気配でスタートした。



同社は、銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス会社。１９５２年設立の旧日本長期信用銀行が前身で、２０００年に新生銀行に行名を変更。０４年２月に旧東証１部市場に上場（２２年４月にスタンダード市場に移行）したが、ＳＢＩホールディングス<8473.T>による買収を受けて２３年９月に上場廃止となり、２年３カ月ぶりの再上場となる。公募株式数８９００万株、売出株式数１億３３００万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し３３３０万株。主幹事は野村証券、ＳＢＩ証券。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS