ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 堀江貴文氏が参加している「REAL VALUE」わずか1年で大成功を収めた… 堀江貴文 スポニチアネックス 堀江貴文氏が参加している「REAL VALUE」わずか1年で大成功を収めたと報告 2025年12月16日 19時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 堀江貴文氏がYouTubeコンテンツ「REAL VALUE」についてXで言及した 自身が参加しているコンテンツが、わずか1年で大成功を収めたと報告 「明確に“影響力を持つメディア”に育ったと言っていいだろう」と評価した 記事を読む おすすめ記事 【速報】赤坂サウナ火事2人死亡 サウナ室のドアノブ外れ閉じ込められた可能性 2025年12月16日 9時22分 2人死亡の個室サウナで非常用ボタン押された形跡…サウナ室ドアノブ脱落し内部閉じ込めの可能性も 2025年12月16日 11時3分 医師作家「完全な刑事事件です」ビンタ昏倒でくも膜下出血ブレイキングダウン選手の危険性を指摘 2025年12月16日 8時6分 「切ったら黒い大根…大丈夫？」ネット民から助言が殺到…まさかの結果に驚き！「今年はほんと多いんですよね…」 2025年12月16日 11時0分 ロブ・ライナー監督夫妻死亡 32歳息子を逮捕 映画「スタンド･バイ･ミー」などを監督 2025年12月16日 5時12分