ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にVTR出演。中東情勢の悪化による事業への影響を明かした。米国とイスラエルのイラン攻撃をめぐり、エネルギー輸送の要衝となるホルムズ海峡が事実上封鎖されている。堀江氏はこれにより「カタール産のLNG（液化天然ガス）に含まれているヘリウムガスが入ってこなくなっている」と、ロケット事業に必要となるヘリウムが不足し始めて