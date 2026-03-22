実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が２２日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演し、イラン情勢の悪化により、宇宙ビジネスに影響があることを語った。天然ガスの有力生産国カタールの施設がイランによる攻撃で被害を受け、供給不安が広がっている。国営カタールエナジーは、液化天然ガス（ＬＮＧ）の輸出能力が１７％減少し、修復に最大５年を要すると説明している。堀江氏は「カタール産のＬＮＧに含まれてるヘリウムガス