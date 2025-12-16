プロレド・パートナーズが４日続伸している。１５日の取引終了後に発表した２５年１０月期連結決算が、売上高１２３億２００万円（前の期比２．６倍）、営業利益４９億４５００万円（同５．０倍）、純利益２億５００万円（同３５．６％減）となり、従来予想の営業利益２７億４０００万円を大きく上回って着地したことが好感されている。 ファンドの投資先のＥｘｉｔに係る損益表示を従前の営業外損益から売上高