プロレド・パートナーズ<7034.T>が４日続伸している。１５日の取引終了後に発表した２５年１０月期連結決算が、売上高１２３億２００万円（前の期比２．６倍）、営業利益４９億４５００万円（同５．０倍）、純利益２億５００万円（同３５．６％減）となり、従来予想の営業利益２７億４０００万円を大きく上回って着地したことが好感されている。



ファンドの投資先のＥｘｉｔに係る損益表示を従前の営業外損益から売上高へ変更したことや、第３四半期及び第４四半期に投資先のＥｘｉｔが発生したため売上高及び営業利益が膨らんだ。



なお、２６年１０月期は、固定報酬型コンサルの成長を見込む一方、コンサルタント採用に係る採用費や人件費も増加する見通し。ただ、ファンドの投資先のＥｘｉｔに係る損益発生時期や金額の合理的な予測が困難であることを踏まえ、予想を非開示としている。



出所：MINKABU PRESS