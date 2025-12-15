「密」が忌避されたコロナ禍を過ぎても、結婚式場の苦境が続いている。挙式自体をしない「ナシ婚」の広がりなど価値観の変化も重なり、市場は以前の８割までしか回復していない。大型倒産も相次ぐ業界では、生き残りをかけた模索が始まった。（丸山滉一）チャペル閉館「まだ使えるチャペルなのに」。月末で閉館が決まった岐阜県瑞浪市の結婚式場「イル・クオーレ」で、館長の後藤孝典さん（３８）がこぼした。県内出身で、愛知