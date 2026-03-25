お笑いタレントのもう中学生（４３）が、２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁２時間生放送ＳＰ」（水曜・午後７時）で、結婚を電撃発表した。もう中学生はおなじみの段ボールネタで「結婚しました！」と報告。司会の有吉弘行も思わず「本当に？！」と驚きの声を上げていた。結婚発表があると予告されていたが、それがもう中学生だったことに、ネットでは「まさか結婚報告もう中だったとは…」「もう中学生がもう旦那さんに