２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁２時間生放送ＳＰ」（水曜・午後７時）で結婚を発表した、お笑いタレントのもう中学生（４３）。お相手の女優でモデルの恵理（３２）も自身のＳＮＳで結婚を報告した。ネット上では、芸名「もう中学生」に注目が集まり…。「もう中学生、まだ中学生なのに結婚してすごい。まだ中学生に改名するのかな(おめでとうございます)」「もう中学生からもう旦那さんに改名か」「『もう中学生』って