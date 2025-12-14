ミニバンはまず通れない「高さ1.75m」のアンダーパス東京都心から約15kmのエリアを環状に走る東京外環道の千葉区間（三郷南IC−高谷JCT）間は2018年6月に開通しました。このうち、外環道と京葉道路が交差する「京葉JCT」は、ランプのほぼ全体が地下に収められた珍しいJCTです。【天井ギリギリ！】これが千葉の「提灯殺しガード」です！（写真）千葉区間は、すでに市街地化が進み人口密集地となっていたエリアを結んでいます。