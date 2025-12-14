タレントのマツコ・デラックスが3日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜27:00〜28:30）にゲスト出演。一人時間の過ごし方や今後について語った。マツコ・デラックス○「私は一人でいい人なんで」「別にいらない」パソコンは持っているものの、スマホはないというマツコ。NetflixやTVerなどの配信サービスも利用していないそうで、「最新技術アンチとかじゃないのよ。私は一人