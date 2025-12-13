¡Ç23Ç¯°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ï¥Ò¥°¥Þ¤ª¤è¤Ó¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ë¤è¤ë¡ÖºÒ³²µéÈï³²¡×¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ä¶­¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¿ÈÈï³²¼Ô¿ô¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢²áµîºÇÂ¿¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡Ç23Ç¯ÅÙ¤Î219¿Í¤ò¾å²ó¤ê¡¢¡Ç25Ç¯11·îËö¤Þ¤Ç¤ËÂ®ÊóÃÍ¤Ç230¿Í¤ÎÈï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤ËÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥Ê¤Ê¤É¤Î±Â¤È¤Ê¤ëÌÚ¤Î¼Â¤ÎÉÔºî¤È¡¢²áÁÂ²½¤Ë¤è¤ëÎ¤»³¤È¿ÍÎ¤¤Î¶­³¦Àþ¤Î¾Ã¼º¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½»Âð³¹¤ä³Ø¹»¼þÊÕ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ù