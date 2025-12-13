長崎・佐世保市のハウステンボスは、2025年8月、不正アクセスを受けた事案について調査結果を公表し、約154万人分の個人情報が漏えいした可能性があると明らかにしました。ハウステンボスは2025年8月、業務管理システムなどのサーバーのファイルの一部が暗号化されていることが確認され、専門家に調査を依頼し、原因や影響を調べてきました。その結果、来場者、職員とその家族、取引先の社員など約154万人分の氏名や住所、電話番号