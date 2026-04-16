2026年4月14日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国による重要原材料の輸出規制が欧州企業に深刻な影響を与える中、欧州の対中依存は解消どころかむしろ深まっていると報じた。記事は、在中国EU商会のイェンス・エスケルンド会長が北京での会見で「欧州の対中依存度が実質的に減少した形跡は見られない」と述べたことを紹介した。そして、同商会の調査によると、過去1年間にサプライチェーンを中国国内へ移転さ